كاتب صحفي: مصر تضغط بقوة على المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار بغزة

قال الكاتب الصحفي شادي زلطة المتخصص في شئون رئاسة الجمهورية بجريدة الأهرام، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوفد مجلس النواب الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار على غزة، يعكس عدد كبير من النقاط أهمها فكرة التأثير المصري في القضية الفلسطينية .

زلطة: مصر الدولة الأكثر فاعلية في القضية الفلسطينية وذات تأثير كبير في المنطقة

وأضاف زلطة خلال لقائه ببرنامح هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الولايات المتحدة تعتبر مصر حليف استراتيجي في المنطقة وذات تأثير كبير على مجريات الأحداث الإقليمية الموجودة في المنطقة، لافنا إلى وجود استمرارية لاستطلاعات الجانب المصري والرؤية المصرية حول ما ستؤول إليه الخطوات المقبلة في حرب غزة.

زلطة: القيادة السياسية في مصر تضغط وبقوة شديدة على المجتمع الدولى والجانب الأامريكي بشان وقف المعاناة لقطاع غزة والذي استمر أكثر من ستة أشهر



وأشاد المتخصص في شئون رئاسة الجمهورية بجريدة الأهرام بموقف مصر حول فكرة وقف الحرب وإنفاذ المساعدات والوقف الفوري لإطلاق النار وهذا ما تضغط فيه القيادة السياسية في مصر بقوة شديدة جدا على كافة الجوانب وعلى المجتمع الدولى، وأيضا على الجانب الأمريكي فإن مصر تتواصل بشكل دائم لفكرة إنهاء المعاناة التى تجري حاليا على مدار ما يزيد عن ستة اشهر على غزة.



وتابع: "الزيارة الذي قام به الوفد الأمريكي هي مواصلة لاستطلاع رأى الجانب المصري لرؤيته حول ما هي الخطوات المقبلة على الحرب في غزة وما يمكن أن يتم من خطوات إيجابية في الهدنة المحتمل تحقيقها خلال الفترة المقبلة".