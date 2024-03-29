عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: مصر تضغط بقوة على المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار بغزة

الكاتب الصحفي شادي
الكاتب الصحفي شادي زلطة

قال الكاتب الصحفي شادي زلطة المتخصص في شئون رئاسة الجمهورية بجريدة الأهرام، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوفد مجلس النواب الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار على غزة، يعكس عدد كبير من النقاط أهمها فكرة التأثير المصري في القضية الفلسطينية .

 

زلطة: مصر الدولة الأكثر فاعلية في القضية الفلسطينية وذات تأثير كبير في المنطقة

 

وأضاف زلطة خلال لقائه ببرنامح هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الولايات المتحدة تعتبر مصر حليف استراتيجي في المنطقة وذات تأثير كبير على مجريات الأحداث الإقليمية الموجودة في المنطقة، لافنا إلى وجود استمرارية لاستطلاعات الجانب المصري والرؤية المصرية حول ما ستؤول إليه الخطوات المقبلة في حرب غزة.

 

زلطة: القيادة السياسية في مصر تضغط وبقوة شديدة على المجتمع الدولى والجانب الأامريكي بشان وقف المعاناة لقطاع غزة والذي استمر أكثر من ستة أشهر


وأشاد المتخصص في شئون رئاسة الجمهورية بجريدة الأهرام بموقف مصر حول فكرة وقف الحرب وإنفاذ المساعدات والوقف الفوري لإطلاق النار وهذا ما تضغط فيه القيادة السياسية في مصر بقوة شديدة جدا على كافة الجوانب وعلى المجتمع الدولى، وأيضا على الجانب الأمريكي فإن مصر تتواصل بشكل دائم لفكرة إنهاء المعاناة التى تجري حاليا على مدار ما يزيد عن ستة اشهر على غزة.


وتابع: "الزيارة الذي قام به الوفد الأمريكي هي مواصلة لاستطلاع رأى الجانب المصري لرؤيته حول ما هي الخطوات المقبلة على الحرب في غزة وما يمكن أن يتم من خطوات إيجابية في الهدنة المحتمل تحقيقها خلال الفترة المقبلة".

السيسي مجلس النواب الأمريكي غزة القضية الفلسطينية الرؤية المصرية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التقيل جاي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات|تحول مفاجئ بالطقس بعد الموجة الحارة

الأهلي يتخذ قرارا عاجلا بشأن واقعة حسين الشحات والشيبي.. فيديو

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب في السوق السوداء

الجبلاية على صفيح ساخن| أول تعليق على أزمة حسام حسن وصلاح.. وحكاية ترحيل لاعبي المنتخب

هتقبض قبل العيد..موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة وبشرى سارة للمتقاعدين

ترشيحاتنا

نداء عاجل لمجلس الأمن.. الخارجية الإيرانية تندد بالهجوم الإسرائيلي على حلب

خلافات مالية .. جزار ينهي حياة عامل بمحله في حلوان

الخال الذئب.. اغتـ. صب ابنة شقيقته وزوجها لصديقه عرفيا بعد حملها بالطالبية

حكم الدعاء للميت عند القبر.. دار الإفتاء تجيب

الصحة: تطوير وتشغيل 3 أقسام للعلاج الطبيعي فى كفر الشيخ والقليوبية والدقهلية

نجاح مشهود على مدار 10 سنوات| وأمر ساهم في صعود أسهم السياسة الخارجية المصريةً


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة|شاهد

تصدرت التريند.. أبرز إطلالات أيتن عامر

حيرة في مركز وحيد|موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

سفرة رمضان| طريقة عمل فته فريك بالموزه

فيديو

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ