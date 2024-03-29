ناقد فني: «المتحدة» حرصت على التنوع والتميز والتجديد في الموسم الرمضاني

أكد علي الكشوطي، الناقد الفني، على الدور البارز للشركة المتحدة في إحداث طفرة بالدراما الرمضانية هذا العام، خاصةً مع إطلاقها مجموعة من المسلسلات الـ 15 حلقة والتي انتهت بنهاية النصف الأول من الماراثون الرمضاني ولاقت قبولاً وانتشاراً واسعاً بين المشاهدين.

جودر وفراولة وبدون سابق إنذار

وأضاف «الكشوطي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على فضائية«إكسترا نيوز»، أنَّ البدايات القوية للمسلسلات التي انطلقت منتصف شهر رمضان 2024، دفعت عشاق الدراما لمتابعتها والتفاعل معها بشكل كبير، مثل مسلسل «جودر» المأخوذ عن احدى حكايات ألف ليلة وليلة»، ومسلسلات «مليحة» و«فراولة» و«بدون سابق إنذار».

وتابع الناقد الفني: «متابعة أعمال درامية جديدة في منتصف رمضان كأن الموسم الرمضاني بيعيد نفسه من الأول، وكأننا واحد رمضان وليس 15، وما يحدث على الساحة الدرامية هو استكمالاً للتنوع الذي شهدناه في النصف الأول من الموسم الرمضاني ليتم إضافة 5 مسلسلات لكل منها نجم مميز ومخرج كبير ما يجذب جمهور كبير لمتابعة العمل والتعرف على الأحداث».

واستطرد: «هناك تنوع كبير بين هذه الأعمال المعروضة في النصف الأخير من الموسم الرمضاني، فمسلسل جودر فنتازيا تعيدنا للحنين الشديد لألف ليلة وليلة التي تربينا عليها، ومليحة المسلسل التاريخي عن القضية الفلسطينية أما مسلسل فراولة ففكاهي من نوعية اللايت كوميدي أما بقينا اتنين فبطولة الفنان شريف منير، وأخيراً بدون سابق إنذار القصة الجديدة والإخراج لـ هاني خليفة الذي تعشق متابعة أعماله والتجارب السابقة له تؤكد ذلك، والمسلسل يتمتع بتصاعد كبير للأحداث».