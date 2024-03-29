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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة الـ 18 من مسلسلات الأطفال

مسلسل نور والكوكب
مسلسل نور والكوكب

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة الـ 18من مسلسلات الأطفال».


وحاول الأبطال الأربعة في مسلسل سر المسجد الحصول على أحد رموز المسجد الموجودة لدى قصر أبو شعب بناءً على مساعدة من حبيبة التي علمت مكان الرمز وأخبرت الأبطال الـ3 داخل التطبيق، لكن جرى القبض عليهم قبل الحصول على الرمز.


وفي مسلسل يحيي وكنوز 3، تحدثت البروفيسور جميلة مع أحد الأشرار حول مراقبة يحيي وبخاصة أنها تريده أن يظل يلعب مع فهمي حتى تظل فهمي، وفي الحلقة ذاتها، ظهر يحيي وهو يتحدث مع فهمي عن سر مجيئه وفوجئ برد فعل فهمي عليه. 


وشهد مسلسل نور والكوكب السعيد ظهور نور وهو يتحدث مع فرحة ويشرح لها ما حدث لها وأنها تعرضت للإغماء ووجدها رامي صديقهم، وخلال أحداث الحلقة التقوا رئيس عصابة الهجرة غير الشرعية الذي يدعى القبطان ويتحدث معه عن مكان سامر. 
 

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