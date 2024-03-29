صحفي يفجر مفاجأة بشأن انخفاض أسعار السلع 30% في هذا التوقيت

اكد الكاتب الصحفي كمال ريان المتخصص في شئون مجلس الوزراء أنه استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بان يكون هناك تخفيض في الأسعار يتناسب مع الانفراجة التى حدثت للإفراج عن البضائع بعد توفير العملة الأجنبية اللازمة.

وقال كمال ريان خلال مداخلة هاتفية لغرفة الأخبار على شاشة اكسترا نيوز إنه من الطبيعي ان يشعر المواطن بهذا الانخفاض في السعر خاصة ان أسعار العملات الأجنبية وأسعار الدولار تحديدا انخفض بنسبة تصل إلى ٤٠ او ٥٠ % عن السعر الموجود في السوق الموازية بعد توحيد سعر الصرف فأصبح الدولار متوفر بالبنوك بسعر أقل من السوق الموازية، لذا فمن الضروري ان يشعر المواطن بتأثير هذا الانخفاض في أسعار الدولار وتوافر الدولار والإفراج عن البضائع في الجمارك حيث تم الإفراج عن البضائع بحوالى ٤.٨ مليار دولار من الجمارك، مما انعكس على انخفاض بالأسعار، مبينا ان هذا الانخفاض من المفترض ان بصل الى ٣٠% على الأقل خلال الأيام القادمة مع انتهاء شهررمضان وبعد عيد الفطر.

30 % انخفاض بالسلع بعد عيد الفطر مباشرة

وكشف المتخصص في شئون مجلس الوزراء انه تم الاتفاق على أن يتم الانخفاض تدريجيا بنسبة تصل من ١٥ الى ٢٠% لحين الوصول الى ٣٠ % انخفاض بعد عيد الفطر المبارك.

كمال ريان: بعض التجار يحاولون تحقيق أكبر قدر من الانتفاع على حساب المواطن وقرارات الدولة حاسمة

وأوضح أن هناك بعض التجار لا يستجيبون لتعليمات انخفاض السلع، لافتا الى الدور القوي من الدولة المصرية تجاه اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه البضائع الموجودة في الموانئ الذي يرفض التجار استلامها ويتم مصادرتها كأجراء حاسم فى هذا السياق، لان بعض التجار يحاولون تحقيق أكبر قدر من الانتفاع على حساب المواطن حتي مع انخفاض الدولار.

أجتمع الدكتور مصطفي مدبولي مع أعضاء الغرف التجارية واتحاد الصناعات الغذائية والشركات الكبري بشأن توجيه الرقابة على أسعار السلع المطروحة فى الأسواق

من جانبه، وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء خلال لقاءه مع بعض أعضاء الغرف التجارية بنزول فرق من مجلس الوزراء ومن الجهات المتخصصة للرقابة على الأسواق وللرقابة هلى منافذ البيع للتأكد من بيع السلع المطروحة بشكل منخفض بنسبة تتناسب مع هذا الانخفاض الكبير في اسعار الدولار.