شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن انضمام إياد العسقلاني للأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن التقارير التي تم تداولها حول توصل النادي الأهلي إلى اتفاق نهائي مع إياد العسقلاني، مدافع المنتخب الأولمبي ، للانضمام إلى الفريق، غير دقيقة.

وأوضح "شوبير" في حديثه لبرنامج "ملعب أون تايم سبورتس" على قناة "أون تايم سبورتس" أن النادي الأهلي يعجب بهذا اللاعب ولكن لم يتم التواصل معه بعد من أجل انضمامه إلى صفوف الفريق.

وأشار "شوبير" إلى أن النادي الأهلي قدم اسم العسقلاني للمدير الفني للفريق الأول، مارسيل كولر، الذي أبدى ترحيبه بفكرة ضم اللاعب، معربًا عن قلقه من النقص الدفاعي في الفريق.