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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"العوائق أمام المساعدات لا تزال قائمة".. تحذيرات دولية من مجاعة فى غزة

معاناة غزة
معاناة غزة

تتوالى التحذيرات الدولية من مجاعة وشيكة في قطاع غزة، خاصة في الشمال، في ظل إجراءات الاحتلال التي تحول دون تدفق المساعدات الضرورية، بحسب تقرير عرضته قناة "إكسترا نيوز".

وأكدت الأمم المتحدة أنه لا بديل عن وصول المساعدات برًا إلى غزة من أجل إنقاذ الأرواح، مشيرة إلى أن العوائق أمام المساعدات لا تزال قائمة، محذرة من نفاد الوقت في حين يواجه أكثر من مليون و100 ألف شخص في غزة خطر المجاعة.

جاء ذلك خلال تقرير عرضته فضائية "إكسترا نيوز" حول تحذيرات دولية من مجاعة في غزة.

إعلان برنامج الغذاء العالمي

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن مكتبها المعني بتنسيق الشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة رصد أطفالًا يعانون من سوء التغذية في المستشفيات، مؤكدة استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية للمنطقة من قبل جيش الاحتلال رغم إعلان برنامج الغذاء العالمي بأن ما يقرب من 70% من سكان شمال غزة يواجهون جوعًا رهيبًا.

غزة تدفق المساعدات الضرورية مجاعة التحذيرات الدولية الأرض الفلسطينية المحتلة

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