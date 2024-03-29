الأهالي يطالبون التعليم بكشف تفاصيل "الإعدادية الجديدة" قبل تطبيقها العام القادم

حالة من الجدل أصابت أولياء أمور طلاب المدارس ، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تطبيق مناهج الشهادة الإعدادية الجديدة المطورة وفقا لنظام التعليم الجديد ابتداءا من العام الدراسي القادم 2024 / 2025 على طلاب الصف الأول الإعدادي .

حيث عبر أولياء الأمور عن استيائهم من عدم إهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالإعلان بشكل واضح عن تفاصيل مناهج الشهادة الإعدادية الجديدة المطورة وفقا لنظام التعليم الجديد ، حيث اكتفت الوزارة بإعلان الخبر في عنوان فقط بدون شرح اي تفاصيل .

وفي هذا الإطار قالت فاطمة فتحي مؤسس “تعليم بلا حدود”، عبر جروب “حوار مجتمعي تربوي” : أقل حق لنا كأولياء أمور ان نعرف ملامح شكل مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة وننتظر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الرد علي كل تساؤلاتنا في هذا الشأن .

وأضافت فاطمة فتحي : نحن نطالب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوضيح النقاط التالية :

موقف اللغة الثانية في “الإعدادية الجديدة ” : هل ستكون مادة مضافة إلي المجموع أم لا ، وهل تم توفي معلمين قادرين على تدريس اللغات الأجنبية التي ستدرس كلغة ثانية ؟

هل سيتم تدريس المهارات والتكنولوجيا كمواد أساسية مضافة للمجموع ؟

هل سيكون هناك تدريبات مخصصة لمعلمين المرحلة الإعدادية بعد التطوير

ما هو شكل مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة ؟ وهل ستوفره الوزارة على موقعها في شكل نسخ إلكترونية ام سيتم تأخير إعلانه ؟

هل ستتغير طريقة حساب الدرجات بعد تطوير المرحلة الإعدادية (امتحانات شهر ومهام آدائية ام سيتم إلغاء المهام الآدائية ؟

هل كثافه منهج المرحلة الإعدادية الجديدة تتناسب مع مدة العام الدراسي المصري ام ستستمر معاناه أولياء الأمور والمعلمين والطلبة مع الكم الكبير والوقت القليل

هل ستطبق وزارة التربية والتعليم نظام الميدتيرم المنتهي قريباً؟

ماذا قالت التعليم عن مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة ؟