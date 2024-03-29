الأهالي يطالبون التعليم بكشف تفاصيل "الإعدادية الجديدة" قبل تطبيقها العام القادم

حالة من الجدل أصابت أولياء أمور طلاب المدارس ، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تطبيق مناهج الشهادة الإعدادية الجديدة المطورة وفقا لنظام التعليم الجديد ابتداءا من العام الدراسي القادم 2024 / 2025 على طلاب الصف الأول الإعدادي .
حيث عبر أولياء الأمور عن استيائهم من عدم إهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالإعلان بشكل واضح عن تفاصيل مناهج الشهادة الإعدادية الجديدة المطورة وفقا لنظام التعليم الجديد ، حيث اكتفت الوزارة بإعلان الخبر في عنوان فقط بدون شرح اي تفاصيل .
وفي هذا الإطار قالت فاطمة فتحي مؤسس “تعليم بلا حدود”، عبر جروب “حوار مجتمعي تربوي” : أقل حق لنا كأولياء أمور ان نعرف ملامح شكل مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة وننتظر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الرد علي كل تساؤلاتنا في هذا الشأن .
وأضافت فاطمة فتحي : نحن نطالب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوضيح النقاط التالية :
- موقف اللغة الثانية في “الإعدادية الجديدة ” : هل ستكون مادة مضافة إلي المجموع أم لا ، وهل تم توفي معلمين قادرين على تدريس اللغات الأجنبية التي ستدرس كلغة ثانية ؟
- هل سيتم تدريس المهارات والتكنولوجيا كمواد أساسية مضافة للمجموع ؟
- هل سيكون هناك تدريبات مخصصة لمعلمين المرحلة الإعدادية بعد التطوير
- ما هو شكل مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة ؟ وهل ستوفره الوزارة على موقعها في شكل نسخ إلكترونية ام سيتم تأخير إعلانه ؟
- هل ستتغير طريقة حساب الدرجات بعد تطوير المرحلة الإعدادية (امتحانات شهر ومهام آدائية ام سيتم إلغاء المهام الآدائية ؟
- هل كثافه منهج المرحلة الإعدادية الجديدة تتناسب مع مدة العام الدراسي المصري ام ستستمر معاناه أولياء الأمور والمعلمين والطلبة مع الكم الكبير والوقت القليل
- هل ستطبق وزارة التربية والتعليم نظام الميدتيرم المنتهي قريباً؟
ماذا قالت التعليم عن مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة ؟
- الإطار العام لـ مناهج الإعدادية الجديدة، يستهدف التركيز على الكيف وليس الكم وتقدير التعلم العميق، تحقيقا للمزيد من التعلم.
- في مناهج الإعدادية الجديدة، تراعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحقيق التوازن بين أنشطة التعلم والمشاركة الإيجابية للطلاب فى الأنشطة الحياتية داخل أسرهم ومجتمعاتهم.
- مناهج الإعدادية الجديدة، يتم بناؤها من جانب خبراء التربية والتعليم ومركز المناهج، على أسس علمية وبشكل مخطط ومدروس.
- في مناهج الإعدادية الجديدة، تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تضمين المرتكزات التي تبنى عليها رؤية مصر الإصلاحية، والتي منها على سبيل المثال المهارات الحياتية والقيم الداعمة لها والقضايا والتحديات التي تواجه مصر كجزء من العالم كالتغيرات المناخية، مع اعتماد الجانب التطبيقي لها للتأكد من قدرة الطلاب على توظيف ما تعلموه، كما تشدد على تحقيق وحدة المعرفة وتكاملها.
- مناهج الإعدادية الجديدة سوف تساعد الطالب على أن ينتقل من الحفظ والتكرار إلى الابتكار والإبداع، ومن الاعتماد على الآخرين إلى الاعتماد على الذات وإنتاج المعرفة.
- سيتم تقييم الطلاب عن طريق قياس المفاهيم الكبرى واختبار الاستعداد للتعلم الذي يجعل من التعلم رحلة مدى الحياة.
- تشمل مناهج الإعدادية الجديدة مفاهيم مثل ريادة الأعمال عبر قطاعات المناهج والمواد الدراسية المختلفة.
- تم التركيز على المهارات والأنشطة العملية والأنشطة الأكاديمية لمراعاة اتجاهات الطلاب وميولهم نحو العمل الفني، والتى تظهر في مراحل مبكرة.