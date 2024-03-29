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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جديد مبشر في بورصة السلع مع هذا الموعد

السلع الغذائية
السلع الغذائية

اكد الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية ان مبادرة خفض أسعار السلع  برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي اعلنت عنها الحكومة يوم الأربعاء الماضي والتي تمثل اتفاق مع التجار والمصنعين على خفض أسعار السلع بنسبة من ١٥ ل ٢٠% في ٤٨ ساعة، لافتا إلى استمرار التخفيض تدريجيا الى ان يصل الى ٣٠ % بعد عيد الفطر.

وصنف غنيم خلال مداخلة هاتفية لغرفة الأخبار بفضائية اكسترا نيوز ان هذه المبادرة تسمي في علم الإدارة الاستراتيجية أنها " إجراء تكميلي مهم على المستوي الاجتماعي للقرار الذي صدر في اول مارس بتحرير سعر الصرف".


واردف الأستاذ بكلية ادارة الاعمال بالجامعة الأمريكية أن أي قرار لاي يكون ناجحا يجب ان يطرح في التوقيت المناسب له وان يكون له خطوات وإجراءات تمهيدية مناسبة، بالإضافة للإجراءات تكميلية بعد إتخاذ القرار وهذا من أجل تعظيم الفائدة منه.

 إنهيار سعر الدولار في السوق غير الشرعي

وكشف ان مشروع رأس الحكمة الذي يضم ٣٥ مليار دولار مباشرة في شهرين للاقتصاد المصري سيجلب استثمارات أجنبية تقدر ب ١٥٠ مليار دولار على مدار عمر المشروع ويقدرها بعد الخبراء حتي الى٢٢٠ مليار دولار، مما ادي الي إنهيار سعر الدولار في السوق غير الشرعي ومهد لقرار تحرير سعر الصرف والذي يؤدي الى إتاحة العملة الصعبة في القنوات الرسمية.

واوضح ان الدولار انخفض ووصل في السوق الرسمي الى ٤٧ جنيه، ومن هنا جاءت أهمية التحرك الحكومي واستخدام قوتها وسلطاتها القانونية وتسخدم قوتها بشكل قانوني لحكم التجار ومستوردين السلع في انخفاض سعر السلعة حتي يشعر المواطن بهذا التأثير ومن هنا جاءت أهمية تحرك رئيس الورزاء الدكتور مصطفي مدبولي أمام مجتمع الأعمال من خلال الغرف التجارية والصناعية بالاتفاق مع الشركات المصنعة وبالافراج الفوري على البضائع المتراكمة في الجمارك .

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