تفاصيل الخلافات الحادة بين بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد

كشفت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، عن طبيعة الخلافات الحادة بين بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد ، والتي سبقها خلاف بين الأخير وممثل الجيش الإسرائيلي

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أن الخلافات التي دارت بين رئيس الموساد ونتنياهو وصلت إلى حد التلاسن، الأمر الذي ألغي على إثره الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء.

وتابعت: "كان منتظر أن يعقد أمس، الخميس، اجتماع لـ(كابينيت الحرب) لمتابعة المفاوضات، ولكن تم إلغاء الاجتماع قبل عقده بنصف ساعة، والسبب في ذلك هو عدم قدرة نتنياهو على المواجهة والصدام مجددا، خاصة في ظل تحميله مسئولية ما يجرى من إخفاقات متتالية وعدم التوصل إلى اتفاق".

وواصلت: "هذا الخلاف نشأ بسبب طلب رئيس الموساد إعطاء مزيد من الصلاحيات للوفد المفاوض، ولكن قوبل هذا الطلب بالرفض من قبل ممثل الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان، مؤكدين أن الظروف غير مواتية".