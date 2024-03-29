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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

فى ذكرى إنشائها الـ83 .. الصحفيين تنظم إفطارًا جماعيًا | وهؤلاء المدعوّون

صدى البلد

تنظم نقابة الصحفيين إفطارها السنوى بعد غدٍ الأحد 31 مارس، فى ذكرى العيد الثالث والثمانين لإنشاء نقابة الصحفيين، يوم 31 مارس 1941م، متضمنًا وجبات صيامية للزملاء المسيحيين.


ويشارك فى الإفطار، الذى يأتى متزامنًا مع يوم الأرض الفلسطينى 30 مارس، ومرور ما يقرب من 6 أشهر على العدوان الإسرائيلى الوحشى على الشعب الفلسطينى، عدد من الصحفيين الفلسطينيين بعضهم وصل للقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية قادمًا من غزة.


وقال خالد البلشى نقيب الصحفيين إنه تمت دعوة الزملاء الفلسطينيين، تقديرًا لصمودهم، وصمود الشعب الفلسطينى الأسطورى فى وجه العدوان الصهيونى، وتأكيدًا من النقابة المصرية فى عيدها الثالث والثمانين على أن أبوابها ستظل مفتوحة لنصرة القضية الفلسطينية، وإحياءً ليوم الأرض الفلسطينى، واستبسال الفلسطينيين فى الدفاع عن أرضهم ضد محاولات التهويد والتهجير. 


يعقب الإفطار فى الثامنة مساءً، مؤتمر تضامنى مع الشعب الفلسطينى فى ذكرى يوم الأرض، يتحدث فيه عدد من الصحفيين الفلسطينيين القادمين من غزة مؤخرًا، وكذلك ممثلون عن تليفزيون فلسطين.
ويختتم اليوم فى التاسعة بحفل فنى تحييه فرقة المرعشلى السورية للإنشاد الدينى بمناسبة ذكرى تأسيس النقابة، تقدم خلاله عددًا من الأغنيات الخاصة بفلسطين، وكذلك ابتهالات وتواشيح دينية، بمناسبة شهر رمضان المعظم.


يذكر أن غدًا السبت هو اليوم الأخير للحجز فى إفطار النقابة سواء من خلال مركز الخدمات فى الدور الأول بمبنى النقابة، أو عبر فودافون كاش على رقم (01066778919) حتى يمكن حصر أعداد الحاجزين، وتجهيز الإفطار بشكل لائق.


ويأتى يوم الأرض الفلسطينى؛ تخليدًا لهبّة الجماهير العربية داخل أراضى 1948، ضد الاستيلاء على الأراضى، والاقتلاع والتهويد، التى انتهجتها دولة الاحتلال الصهيونى، واستيلائها على آلاف الدونمات عام 1976م، بينما تأتى الذكرى الـ 48 له هذا العام متواكبة مع العدوان الوحشى الأخير على غزة، الذى استشهد خلاله أكثر من 32 ألف فلسطينى بينهم أكثر من 136 صحفيًا.

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