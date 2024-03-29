عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البركاني رئيسًا لـ الوداد المغربي خلفا لـ الناصري

صدى البلد

فاز عبد المجيد برناكي، برئاسة نادي الوداد المغربي، ليخلف سعيد الناصري الذي شغل المنصب لمدة تسع سنوات.

 الناصري كان قد تعرض للحبس بسبب اتهامات تتعلق بالمخدرات، وتبييض الأموال، والتزوير، وفقًا للتقارير المغربية.

برناكي كان النائب الأول للرئيس السابق سعيد الناصري خلال الأربع سنوات الأخيرة، وقام بتولي رئاسة النادي بشكل مؤقت في الأشهر الأخيرة قبل أن ينتخب رئيساً لولاية تمتد لأربع سنوات. 

حصل برناكي على 81 صوتًا في الانتخابات التي جرت الجمعة، فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت. وبذلك فاز برئاسة الوداد للفترة القادمة.

تقدم المجلس السابق باستقالته بشكل جماعي، مما أدى إلى عقد انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد. وفاز المجلس الجديد برئاسة عبد المجيد برناكي، بالإضافة إلى أعضاء آخرين في المجلس الإداري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

انهيار في بورصة السلع| انخفاض أسعار الزيت والمكرونة.. الشاي يتراجع لأول مرة.. والسكر يخسر 15 جنيها

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

التقيل جاي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات|تحول مفاجئ بالطقس بعد الموجة الحارة

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

ترشيحاتنا

دعاء العتق من النار في العشر الأواخر بـ رمضان .. الفرصة موجودة

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

القبض على صاحب مقهى يقدم شيشة للأطفال بالسلام

تاجرا مخدرات يغسلان 40 مليون جنيه .. الداخلية تكشف التفاصيل

قصة آية 2 من سورة الفجر.. ما الليالي العشر المقصودة بقسَم الله؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|ياسمين صبري تثير ضجة بسبب ثمن ساعتها.. علاجات منزلية لـ الجيوب الأنفية

هيحصل بعد أيام .. تأثير الكسوف الكلي على الجسم والنفسية

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

علاج تجميلي قوي.. ماذا يحدث للجسم عند استخدام قشر الليمون؟

فيديو

تم قيد مخالفة.. رسالة صادمة من الصحة السعودية| ما قصتها؟

ريهام حجاج : بكتفي بالدعاء على اللى ظلمني .. ومش برد الإساءة

عاجل وقوع زلزال شعر به المصريين| التفاصيل كاملة

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ