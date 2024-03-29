البركاني رئيسًا لـ الوداد المغربي خلفا لـ الناصري

فاز عبد المجيد برناكي، برئاسة نادي الوداد المغربي، ليخلف سعيد الناصري الذي شغل المنصب لمدة تسع سنوات.

الناصري كان قد تعرض للحبس بسبب اتهامات تتعلق بالمخدرات، وتبييض الأموال، والتزوير، وفقًا للتقارير المغربية.

برناكي كان النائب الأول للرئيس السابق سعيد الناصري خلال الأربع سنوات الأخيرة، وقام بتولي رئاسة النادي بشكل مؤقت في الأشهر الأخيرة قبل أن ينتخب رئيساً لولاية تمتد لأربع سنوات.

حصل برناكي على 81 صوتًا في الانتخابات التي جرت الجمعة، فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت. وبذلك فاز برئاسة الوداد للفترة القادمة.

تقدم المجلس السابق باستقالته بشكل جماعي، مما أدى إلى عقد انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد. وفاز المجلس الجديد برئاسة عبد المجيد برناكي، بالإضافة إلى أعضاء آخرين في المجلس الإداري.