عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان مهم من رابطة العالم الإسلامي بشأن تدابير العدل الدولية لإغاثة غزة

ارشيفي
ارشيفي

عبرت رابطة العالم الإسلامي عن ترحيبها بإصدار محكمة العدل الدولية لتدابير احترازية مؤقتة تهدف إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع "غزة"، ورفْع عدد نقاط العبور البرية لتيسير دخول المساعدات.

وفي بيان للأمانة العامة، أكدت الرابطة الحاجة إلى هذه التدابير للتخفيف من آثار الكارثة التي يعاني منها المدنيون في القطاع.

وشددت  على ضرورة بذْل كل الجهود لإنفاذ القوانين الدولية والإنسانية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء هذه الحرب المروعة بما خلفته من قتل ودمار .

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دخول المساعدات لقطاع غزة دون معوقات.


الأمم المتحدة
وأكدت المحكمة، أن تدابير جديدة تأمر إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير.


وذكرت محكمة العدل الدولية، أنه على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن انضمام إياد العسقلاني للأهلي

انهيار في بورصة السلع| انخفاض أسعار الزيت والمكرونة.. الشاي يتراجع لأول مرة.. والسكر يخسر 15 جنيها

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

ترشيحاتنا

لماذا أخفى الله ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؟

أحمد عمر هاشم: الأنبياء لهم المعجزة الخارقة والأولياء لهم الكرامة

أحمد عمر هاشم: الله أيد الرسل بالمعجزات والأولياء بالكرامات

في 4 أماكن وخلوا بالكم | تحذير عاجل من الأرصاد

محافظ أسيوط: إنشاء سوق حضري للخضار والفاكهة في البداري بتكلفة 95 مليون جنيه

الخطيب يزور اللاعب أحمد رفعت للاطمئنان على حالته الصحية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإمكانيات قوية وبأسعار اقتصادية .. هونر تطلق هاتفين بنفس المواصفات

70 مليار مشاهدة يوميا.. يوتيوب تفاجئ متابعيها بميزة جديدة

لسحور رمضان| طريقة عمل مناقيش الطاسة

نشرة المرأة والصحة|ياسمين صبري تثير ضجة بسبب ثمن ساعتها.. علاجات منزلية لـ الجيوب الأنفية

فيديو

إسلام إبراهيم يكشف كواليس مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة": لفيت على الدراي كلين

تم قيد مخالفة.. رسالة صادمة من الصحة السعودية| ما قصتها؟

ريهام حجاج : بكتفي بالدعاء على اللى ظلمني .. ومش برد الإساءة

عاجل وقوع زلزال شعر به المصريين| التفاصيل كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ