بيان مهم من رابطة العالم الإسلامي بشأن تدابير العدل الدولية لإغاثة غزة

عبرت رابطة العالم الإسلامي عن ترحيبها بإصدار محكمة العدل الدولية لتدابير احترازية مؤقتة تهدف إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع "غزة"، ورفْع عدد نقاط العبور البرية لتيسير دخول المساعدات.

وفي بيان للأمانة العامة، أكدت الرابطة الحاجة إلى هذه التدابير للتخفيف من آثار الكارثة التي يعاني منها المدنيون في القطاع.

وشددت على ضرورة بذْل كل الجهود لإنفاذ القوانين الدولية والإنسانية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء هذه الحرب المروعة بما خلفته من قتل ودمار .

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دخول المساعدات لقطاع غزة دون معوقات.



الأمم المتحدة

وأكدت المحكمة، أن تدابير جديدة تأمر إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير.



وذكرت محكمة العدل الدولية، أنه على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر