أمام المرآة .. زوجة نجم الزمالك تستعرض جمالها وأنوثتها

شاركت ميرفا النقاز، زوجة التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت ميرفا ماركيز باطلالة مثيرة ولافتة، مرتدية ملابس أبرزت أنوثتها الطاغية وقوامها الممشوق، وتركت خصلات شعرها الأشقر اللامع، كما وضعت مكياجاً ناعماً، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

وتتميز ميرڤا النقاز، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد ميرڤا على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالي من خلال إطلالاتها التي تظهر بها.