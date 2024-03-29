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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خطيبة نجم الأهلي تسحر العيون بإطلالة لافتة

سلمى صقر
سلمى صقر

تحرص سلمى صقر خطيبة نجم النادي الاهلي مروان عطية، على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالاناقة والأنوثة والاحتشام في آن واحد .

وبدت سلمى صقر باطلالة رومانسية رفقة خطيبها نجم منتخب مصر ووضعت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الناعمة، مع لون الروز في الشفاه، مما اثار اعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات.


ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء اليوم الجمعة 29 مارس الجارى على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

 

IMG_٢٠٢٤٠٣٢٩_١٧١٠١٧
IMG_٢٠٢٤٠٣٢٩_١٧١٠١٧
IMG_٢٠٢٤٠٣٢٩_١٧٠٥١٨
IMG_٢٠٢٤٠٣٢٩_١٧٠٥١٨

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