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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 16 آخرين في هجوم آر بي جي بغزة

صدى البلد

حددت قوات الإحتلال الإسرائيلية هوية الرقيب ألون كودرياشوف، البالغ من العمر 21 عامًا، باعتباره الجندي الذي قُتل جنوب غزة، عندما أصاب صاروخ آر بي جي المبنى الذي يسكنه كودرياشوف وزملاؤه الجنود من وحدة النخبة إيجوز التابعة لواء الكوماندوز.

ووفقا لما نشرته واي نت، أدى الهجوم، الذي وقع حوالي الساعة 10:00 صباحًا إلى إصابة ستة جنود من وحدة إيجوز بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة 10 آخرين بدرجات متفاوتة من الإصابات. أصابت قذيفة آر بي جي أطلقها أحد المقاومين الفلسطينيين الطابق العلوي من المبنى الواقع في حي الأمل غرب خان يونس، ما أدى إلى انهياره ومحاصرة الجنود بداخله.

أعقب ذلك عملية إنقاذ سريعة ومنسقة، بقيادة الوحدة 669 ومروحيات الإنقاذ التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، والتي قامت بإجلاء الجرحى إلى المستشفيات في غضون 55 دقيقة من الانفجار. قامت مقاتلات جولاني وطائرات سلاح الجو الإسرائيلي بتأمين المنطقة، مما مكن من إجراء العمليات الجراحية المنقذة للحياة لبعض الجنود المصابين بجروح خطيرة.

وقع الحادث في منطقة كانت وحدة إيجوز تعمل فيها بشكل نشط، خاصة حول مستشفى ناصر. وقبل يوم واحد فقط، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بتحييد إرهابي كان يقترب من المنطقة واعتقلت حوالي 20 من المشتبه بهم من حماس. وأدت هذه العمليات إلى اكتشاف مؤامرات إرهابية متعددة، بما في ذلك الكشف عن مخبأ كبير للمتفجرات.

ويسلط فقدان الرقيب كودرياشوف الضوء على المخاطر المستمرة التي يواجهها أفراد جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة، مع استمرار التوترات في المنطقة. يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي جهوده للحفاظ على الأمن وإحباط الأنشطة الإرهابية، حتى في الوقت الذي يحزن فيه على فقدان أحد أفراده.

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