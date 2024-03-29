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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من رموز الجامعة المخلصين.. وفاة وكيل كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان

الدكتور حسام حسن
الدكتور حسام حسن

نعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام حسن وكيل كلية التكنولوجيا والتعليم لشئون التعليم والطلاب الذي وافته المنية اليوم.

وأعرب الدكتور قنديل عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، منوهًا بإنجازاته وجهوده الكبيرة في خدمة المجتمع الأكاديمي.

وقال رئيس الجامعة: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الدكتور حسام حسن، وكيل كلية التكنولوجيا والتعليم لشئون التعليم والطلاب، الذي كان رجلاً متميزاً  يحظى بتقدير ومحبة جميع زملائه وطلابه. لقد فقدنا اليوم واحداً من رموز جامعتنا المخلصين، ولن ننسى جهوده وعطاءه على الإطلاق.".


 

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