بيومي فؤاد : أنا من جمهور محمد رمضان.. والأسطورة مكنش العشم

أكد الفنان بيومي فؤاد، أنه لم يصرح بأنه لم يعجبه مسلسل الأسطورة لمحمد رمضان، مشددًا على أنه كان ينتظر الكثير من الفنان رمضان، وأنه من جمهور محمد رمضان.

وأوضح "فؤاد"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن محمد رمضان لم يفعل ما وعد به الجمهور في مسلسل الأسطورة، متابعًا: "محمد رمضان كتب أنت ناقد وخليك في حالك.. معرفتش الكلام اللي كتبه محمد رمضان، مليش علاقة بالسوشيال ميديا".

وأشار بيومي فؤاد، إلى أنه تواصل معه أحد الفنانين ويعتقد هناك مشكلة مع الفنان محمد رمضان، منوهًا بأن محمد رمضان تحدث معه وأخبره أنه يمزح معه والكلام ليس على محمل الجد، ووجه له دعوة لحضور مسرحية له وحضر المسرحية مع عائلته، وتابع: "الأسطورة مكنش العشم من محمد رمضان.. وتحياتي له".

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