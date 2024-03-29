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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يعمم موضوع خطبة الجمعة القادمة عن صدقة الفطر

زكاة الفطر
زكاة الفطر

حدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة، لتكون تحت عنوان (صدقة الفطر وحق الله في المال).

من ناحية أخرى، وعقب افتتاح مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بعد إعادة تطويره تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) ، وأشاد بمستوى التطور شديد الرقي الذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وقد وجه وزير الأوقاف التحية والشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بعمارة بيوت الله (عز وجل) بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، ولولا فضل الله (عز وجل) وتوجيه واهتمامه بعمارة المساجد على هذا المستوى الذي يليق بمصر في ظل الجمهورية الجديدة برئاسة سيادته، ما كان لنا أن نقف على هذا المستوى العظيم.

وأكد وزير الأوقاف أن إجمالي المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها وفرشها قد بلغ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ( حفظه الله ) ١١٨٨٧ مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو ١٨ مليار جنيه ، ويأتي افتتاح مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) اليوم بعد افتتاح مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد السيدة فاطمة النبوية (رضي الله عنها) ومسجد السيدة رقية (رضي الله عنها) كدرة تاج لتطوير هذه المساجد ، فمصر عامرة ببيوت الله (عز وجل) ، وستظل بإذن الله حصنا منيعا لدين الله.

وزير الاوقاف صدقة الفطر خطبة الجمعة موضوع خطبة الجمعة القادمة

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