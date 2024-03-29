ظلم واضح.. إعلامي يهاجم حكم مباراة الأهلي وسيمبا

هاجم الإعلامي أمير هشام حكم مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني فى دوري أبطال إفريقيا.

وقال أمير هشام بين شوطى المباراة عبر حسابه على فيسبوك: "شوط جيد من الأهلي

تألق كبير من مصطفي شوبير ومحمد هاني.. ظلم واضح في عدم احتساب ضربة جزاء لصالح موديست وأداء تحكيمي باهت".

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني المُقامة حالياً بملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

يُدير المباراة، الحكم الجنوب إفريقي "توم أبو نجيل"، وعلي تقنية الفيديو يتواجد الحكم الموريتاني دحان بيدا ويعاونه من مورشيوس أحمد امتياز.