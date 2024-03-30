رئيسة أكاديمية الفنون: لا يوجد أي عائق يمنع «الصم» من التقدم للاختبارات

أكدت الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، أنه لا يوجد أي عائق يمنع الصم من التقدم لاختبارات أكاديمية الفنون.

وأضافت الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، مع الدكتور محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "طالما تنطبق عليهم الشروط التي تؤهلهم لدخول الدراسة؛ فأهلا بهم".

وأوضحت الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون،: "من أهم الشروط هي الموهبة فضلا عن الشروط الأخرى والتي منها السن وغيرها من الشروط، لكن أهم شيء هو امتلاكهم الموهبة".

وأشارت الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون،: "لغة الإشارة أصبحت من أهم التخصصات بالمعهد، والإقبال عليها أصبح كبيرا".