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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

غرامة قاسية على بلوجر بسبب سيارتها الفولكس المضيئة في ماليزيا

فولكس فاجن سيارات
فولكس فاجن سيارات البلوجرز

قام عدد من البلوجرز على وسائل التواصل الاجتماعي، بتزيين سياراتهم بأضواء زخرفية، مما أثار إعجاب جمهور السوشيال ميديا، وقد كان أبرزهم سيارة فولكس فاجن لبلوجر تدعى نور، من ماليزيا.

في 15 مارس، نجحت مستخدمة تطبيق TikTok تُدعى «نور عليا» في جذب انتباه الكثيرين بتزيينها لسيارتها فولكس فاجن فينتو بأضواء زخرفية للاحتفال بالأعياد المقبلة.

انتشر الفيديو بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أظهرها وهي تسير بسيارتها المزينة بالأضواء، ولقيت اهتمامًا كبيرًا من المشاهدين المحليين.

وفي التعليقات، قدم مستخدم اقتراحًا بالقول: "جربي المرور عبر نقطة التفتيش.. إذا لم يحدث شيء، فسنفعل ذلك أيضًا."

ردت Nur Aliah قائلة: "فعلت ذلك، وكانت الشرطة على ما يرام معي. ربما فهموا أن عملي يتضمن صناعة الفيديوهات."

على الرغم من قضاء 7 ساعات في تركيب الأضواء على سيارتها، إلا أنها في النهاية قررت إزالتها، ومع ذلك، أعربت عن استعدادها لتكرار التزيين مرة أخرى في المستقبل.

وعلى الرغم من إشادة الجمهور بالإبداع، إلا أن هذا التزيين يُعتبر مخالفة من قبل إدارة النقل على الطرق الأمريكية. 

ووفقًا لتقرير نيو سترايتس تايمز، فإن الإدارة أكدت أن هذه التعديلات تعتبر مخالفة وتعرضت مالكة السيارة لغرامة تصل إلى 200 رنجت.

وأوضحت الإدارة أنه على الرغم من النية الطيبة في الاحتفال بالموسم الاحتفالي، يجب على مالك السيارة إعادة السيارة إلى حالتها الأصلية لتجنب الغرامة.

السيارات فولكس فاجن بلوجرز سوشيال ميديا

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