مالكها سقط من البلكونة.. قرار بشأن الفنان إحسان الترك في مشاجرة الهرم

قررت جهات التحقيق المختصة في الجيزة حجز الفنان إحسان الترك على ذمة التحريات لاستكمال التحقيقات معه في مشاجرة مع مالك شقة نتج عنها قفز الأخير من شرفة الشقة.

تفاصيل مشاجرة الفنان إحسان الترك في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة علميات النجدة يتضمن ورود بلاغا من الأهالى بإصابة شاب إثر ادعاء سقوطه من بلكونة بالطابق الثاني في الهرم وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين المصاب والفنان إحسان الترك بسبب خلافات بينهم على زيادة إيجار شقة حيث قام الشخص بالقفز من البلكونة أثناء المشاجرة.

وشرحت التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أن المصاب مالك الشقة نشبت بينه وبين الفنان إحسان الترك مشاجرة بسبب رغبته في زيادة إيجار الشقة أو تركها حيث نشبت مشادة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الشاب بالقفز من البلكونة ليسقط مصابا بكسور وسحجات متفرقة.