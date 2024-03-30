مليحة الحلقة 4 .. بطلة المسلسل تقرر العودة لـ غزة

شهدت أحداث الحلقة 4 من مسلسل مليحة إخبار مليحة لزميلها الدكتور هشام، الذي قدم معها إلى مصر بعد تعرضها ومنطقتها لانفجار، إنها تعتزم زيارة السفارة الفلسطينية في القاهرة بعد تحسن حالة جدها الصحية، ثم تقوم بتجهيز أوراقها للعودة إلى غزة.

وخلال الحلقة، تذكرت مليحة طفولتها عندما كانت جدتها تقول لها إنهم سيعودون مجددًا إلى أرض الوطن، وتتذكر كلمات جدتها التي تؤكد أنها فلسطينية وستظل كذلك إلى الأبد.

وفي الحلقة الرابعة من مسلسل "مليحة"، شعرت الفتاة الفلسطينية مليحة بالندم على مواقفها السابقة تجاه الضابط المصري أدهم، الذي تعاملت معه بطريقة غير لائقة.

وعلى الرغم من ذلك، تمكّن أدهم من إنقاذ جدها ومساعدتهم، مما جعلها تعتذر له وتحسن التواصل معه.

مسلسل مليحة كتبته رشا الجزار وأخرجه عمرو عرفة ويشارك في بطولته عدد من فناني مصر وفلسطين وتدور أحداث مسلسل مليحة حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات ويساعدهم في رحلة العودة ضابط جيش مصري