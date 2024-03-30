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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تبدأ من 155 دولار.. أسعار تذاكر حفل أصالة بقصر الإمارات

حفل أصالة
حفل أصالة

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة أصالة نصري، المرتقب في أبوظبي 27 أبريل المقبل، عن تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور، من خلال الموقع الإلكتروني. 

وجاءت أسعار تذاكر حفل أصالة نصري، بين الفئات السعرية التالية: (155.86 دولار أمريكي، 240.87 دولار أمريكي، 410.90 دولار أمريكي، 708.45 دولار أمريكي). 

وتحيي أصالة نصري، حفل غنائي لها في قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، يوم 27 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلاتها الصيفية. 

حفل أصالة 

أصالة وأغنية أصحاب الأرض

من جهة أخرى، تواجه المطربة أصالة أزمة جديدة بخصوص أحدث أغانيها “أصحاب الأرض“ وهي الأغنية التي تدعم بها شعب فلسطين، فبعد انسحاب إحدى المطربات المعروفين بالمشاركة في الأغنية رغم تسجيل صوتها، وطلبها عدم المشاركة لتخرج الصورة النهائية بصوت اصالة فقط رغم  كون العمل معد ليكون ديو غنائي، تواجه أصالة تحدي وتهديد جديد.

الأزمة الجديدة التي تواجهها أصالة، هي إرسال أكثر من انذار لإيقاف الأغنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتهام أصاله بكونها محرضة على القتل وسيتم اغلاق الأغنية، لتتصدر النجمة السورية تريند اليوم عبر تويتر، دعما وحبا لها لمواجهة هذه الأزمة .

أغنية أصحاب الأرض تم الإعداد لها منذ شهرين بعد تخطيط وتفكير كبير من أجل إصدار عمل يناسب حجم القضية الفلسطينية، وهي من إخراج عادل رضوان وبالتعاون مع الشاعر فارس قطري، المعروف عنه دائما انه الشاعر المبكي.

 

أصالة نصري - صندوق الذكريات 

وفي شهر يناير الماضي، طرحت الفنانة أصالة أحدث كليباتها “صندوق الذكريات”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب".

أغنية صندوق الذكريات من كلمات رامي قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

 

أغاني أصالة - جنة الحب

في شهر ديسمبر الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنانة أصالة نصري الجديدة التي تحمل اسم جنة الحب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتزامنا مع موسم أعياد الكريسماس. 

أغنية جنة الحب لـ أصالة نصري، من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد. 

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