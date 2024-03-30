حملات لإزالة البناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بإزالة سور بالدبش داخل حيز عمراني على مساحة ( ١٠ م ) بديرب نجم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة سملات خرسانية بطريق سامي سعد على مساحه 150متر ، ، كما تم إزالة مبني بالطوب الأبيض الدبش علي مساحه 90 متر بنطاق الوحدة المحلية بقصاصين الشرق وتم إزالة المخالفات حتي منسوب سطح الارض وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.