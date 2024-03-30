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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 5000 كيس مقرمشات منتهى الصلاحية بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية  بمركزى رشيد و إيتاى البارود تم ضبط مخبز لإنتاجه خبزا ناقص الوزن بمقدار 25 جرام بالرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهرين مع توفير حصة الخبز للمواطنين و21 مخبزا لإنتاجها خبزا ناقص الوزن و6 مخابز تصرفوا فى 36 شيكارة دقيق بلدى مدعم، كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل .

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تموين البحيرة : ضبط مخبز جمع 340 بطاقة تموينية

وبحملات مماثلة بمركزى الرحمانية و شبراخيت تم ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 5 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 13 محضر لعدم نظافة أدوات العجين و 7محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ووزن الرغيف و 7محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

و فى مركزى دمنهور وكوم حمادة تم ضبط 200 كجم جبنة بيضاء و 150 قطعة حلويات و 80 عبوة جبنة و 5000 كيس مقرمشات جميعها منتهي الصلاحية و 300 كجم زبدة مجهولة المصدر ، بالإضافة لضبط محل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي و منفذ لبيع سكر المبادرة لتجميع كمية من السكر بغرض البيع بالسوق السوداء وتجار تموينين لغلقهم محلاتهم فى أوقات العمل الرسمية ومحل جزارة لعرضه للبيع لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث، كما تم تحرير محضرين لمستودعين غاز لعدم الإعلان عن أسعار بيع اسطوانات الغاز.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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