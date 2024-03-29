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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصر الخير توزع 17000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة

مصر الخير
مصر الخير

أكدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة؛ للتيسير على المواطنين ودعم الأسر الأكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة .

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وأشادت نائب محافظ البحيرة بالدور الكبير الذى تقوم به مؤسسة "مصر الخير" ومشاركة جهود الدولة فى دعم جميع أبنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجا وتكثيف المساعدات بها .

وأوضح الدكتور أيمن أبو غالي مدير أول المكتب التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، أنه تم توزيع 17000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية حيث تم تسليمهم لعدد 96 جمعية شريكة على مستوى المحافظة وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أنه تم توزع على 144 أسرة (سند عيله ) و السند يكفي الاسرة المكونة من 6 أفراد طوال شهر رمضان الكريم مكونات سند العيلة (5 كراتين مواد غذائية + 8 علب لحم وزن 800 جم تقريبا + 5 علب عصير 1 لتر  + 5 علب لبن 1 لتر).

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