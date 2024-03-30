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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ليلى أحمد زاهر تتحدث لصدى البلد عن مشاركتها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

صدى البلد

عبرت الفنانة ليلي أحمد زاهر عن سعادتها بنجاح مسلسل أعلي نسبة مشاهدة بدور نسمة الكاريزما مؤكدة أنه كان تحديا بالنسبة لها.

قالت الفنانة ليلى أحمد زاهر  في تصريحات" لصدى البلد “إن مسلسل أعلى نسبة مشاهدة يناقش قضية مهمة للغاية،  ”بنتكلم عن السوشيال ميديا وإزاي الناس بتستغلها غلط”.  

 

وتحدثت ليلى أحمد زاهر ، عن شخصيتها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، قائلة: “نسمة هي بنت بسيطة بنت عيلة وعندها مشاكل شوية والشخصية دي مش شبهي تمامًا و دي أول مرة في حياتي أعمل شخصية عاملة كده”.


واستطردت  ليلى أحمد زاهر: “ أنا كنت خايفة وكنت عايزة أعتذر قبل التصوير بكام يوم لأن الدور ده كان صعب أوي وتحدي كبير بالنسبالي”، تابعت: “قبل ما أعمل الدور ده كنت كارهة شخصية نسمة بس كنت بحاول ألاقي مبررات كانت السبب في تصرفاتها” و الحمد لله على النجاح و أضافت  أنها كانت سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل و كنا عيلة بجد.

 

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، تم عرضه علي قناة mbc مصر ومنصة شاهد، المسلسل بطولة: ليلي أحمد زاهر في دور نسمة الكاريزما ، سلمي أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم  ، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، إلهام صفي الدين ، يوسف عمر وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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IMG_20240330_153937
IMG_20240330_153929
IMG_20240330_153929
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