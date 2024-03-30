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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الزناتي" يكرم حفظة القرآن الكريم من أبناء المعلمين.. ويشيد بدور أولياء الأمور

جانب من التكريم
جانب من التكريم

نظمت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء المعلمين.

تكريم أبناء المعلمين 

فقد تم تكريم أكثر من 90 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم بالإضافة إلى تكريم أكثر من 10 معلمين ومعلمات الذين كان لهم دورا في تنمية النسق الديني لدى أبنائهم الطلاب.

وشهد الحفل حضور أحمد محمد أحمد رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، وسيد علي أمين عام مساعد النقابة العامة للمعلمين ورئيس النقابة الفرعية بحلوان، وسيد آدم أمين صندوق زمالة المعلمين ورئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشرق القاهرة، ومحمد رشاد رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشبرا والشرابية والزاوية الحمراء، ومحمد إمام أمين صندوق النقابة الفرعية للمعلمين بشرق القاهرة، كما حضر فضيلة الشيخ أحمد عمرو عبداللطيف من الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ عبد الحميد أحمد قطب، وفضيلة الشيخ نصر الدين محمد من وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ سمير حسين إمام مسجد النقابة.

وافتتح الحفل بتلاوة بعض الآيات القرآنية العطرة من قبل أحد حفظة القرآن الكريم المكرمين، ما أضفى جوًا روحانيًا على القاعة.

وأعرب خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن سعادته بمثل هؤلاء الطلاب من حفظة القرآن الكريم، الذين يمثلون نموذجًا مشرفًا للتفاني والاجتهاد في حفظ كتاب الله، مشيداً بدور أولياء أمورهم من المعلمين في توجيه وتشجيع أبنائهم على تحقيق هذا الإنجاز العظيم، ومتوجهاً بالشكر إلى رمضان يحيى مدير النقابة والقائمين على تنظيم هذا التكريم سنوياً خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن هذه المناسبة الرائعة تعد حافزاً قوي لجميع الطلاب لمواصلة تحقيق التميز في حفظ القرآن الكريم وتطوير قدراتهم العلمية والروحية، بالإضافة إلى تعزيز قيم القرآن وتحفيز الشباب على الاقتداء بنموذج الحفظة المتميزين.

وقد أعرب الحفظة المكرمون عن سعادتهم وامتنانهم لتلك اللفتة الرائعة من نقابة المهن التعليمية، والتكريم الذي دائماً ما يشجعهم على المزيد من الاجتهاد والتفوق في حفظة القرآن الكريم.

وتضمن الحفل توزيع براويز تحمل آيات من الذكر الحكيم وشهادات تقدير ومبالغ مالية على حفظة القرآن الكريم، كما تم توزيع دروع على المعلمين المكرمين.

المعلمين النقابة العامة للمهن التعليمية نقيب المعلمين خلف الزناتي القران الكريم

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