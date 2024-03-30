شيخ العرافين لـ ريم البارودي: كنتي هتموتي نفسك بالجزائر؟

سأل شيخ العرافين الفنانة ريم البارودي، عن سر رفض المشاركة في فيلم عمارة يعقوبيان، وردت قائلة: "ده قديم أوي، بعد مسلسل الباطنية جالي الفيلم، ومسلسل الإخوة الأعداء".

وأضافت البارودي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "خلاص أنت بتنجح في حاجة، خاصة الأعمال التي جرى تقديمها في أفلام وتكرر في مسلسلات، ودي تجربة عملتها وخلاص، وكان عندي تجربة فاشلة وهو مسلسل إحنا الطلبة".

وسألها شيخ العرافين، عما إذا كانت حاولت رمي نفسها في البلكونة في أثناء وجودها بالجزائر، لترد قائلة: "مبحبش إنك توعديني بحاجة ومتعمليهاش ومبحبش حد يستهون بيا، كنت معزومة على تكريم في بلد الجزائر العظيمة المحبة للدراما المصرية، والتكريم كان يتبع وزارة الثقافة الجزائرية زي ما اتقالي".

زى الصالون

وواصلت: "وفي الآخر طلع التكريم معمول في حاجة زي صالون بيتنا وكل اللي اتوعدت ملقتش منه حاجة، وامتنعت عن النزول على السلم وقلت مش هشارك في المهزلة دي، وطلعت لي واحدة المفروض إنها صاحبة الحفل وقالت لي انزلي انا ملبوسة فقلت لها أنا مجنونة وكنت هرمي نفسي من الدور الرابع لأني خفت حسيت إنها كانت بتتحول قدامي".

https://www.youtube.com/live/wphPYAA7nYk?si=rnqHRBxXGJxHgSx2