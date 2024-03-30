«ليه محمد سامي مابيحبكيش؟».. شيخ الحارة يصدم ريم البارودي

واجه شيخُ العرافين، الفنانة ريم البارودي، وسألها: "ليه محمد سامي مابيحبكيش؟!"، لترد: "اسأله هو، ماعرفش وماعنديش معلومة، المعلومات عندك".

وسألها شيخ العرافين في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "أنتِ رفضتي مسلسل جري الوحوش مرتين؟!"، لترد: "طيب، وفيها إيه.. آه رفضته".

مسلسل الباطنية

وتابعت الفنانة: "قدمت مسلسل الباطنية بعدما جرى إنتاجه كفيلم سينما، وكانت شخصية مروة ليست موجودة في الفيلم، وأخاف إعادة تجربة مش معمول حسابها في حاجات كتير جدا، وأنا أكتر واحدة اعتذرت عن أعمال، وأختار أعمالي بعناية شديدة".



https://www.youtube.com/live/wphPYAA7nYk?si=DgiK0qhd0vguMwoy&t=1337