عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل ديربي الهلال والشباب الرسمي في دوري روشن السعودي

الهلال
الهلال

كشف البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، عن التشكيل الأساسي لمواجهة الشباب، اليوم السبت، في إطار الجولة رقم 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويغيب عن صفوف الهلال، اليوم، العديد من اللاعبين المؤثرين، أبرزهم سعود عبد الحميد بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وأيضًا وفاة والده، وناصر الدوسري وعبد الإله المالكي، بعد إصابتهما مع المنتخب السعودي.

وسيدخل الزعيم المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: البريك - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيز - سيرجي سافيتش – مالكوم.

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو - سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش.

بينما جاء تشكيل الشباب، الذي أعلنه المدير الفني البرتغالي، فيتور بيريرا، كالآتي:

حارس المرمى: محمد العبسي.

خط الدفاع: حمد اليامي - حسين الصبياني - إياجو سانتوس - رومان سايس.

خط الوسط: جوستافو كويلار – نادر الشراري - راكيتيتش – مصعب الجوير.

خط الهجوم: حبيب ديالو - كارلوس جونيور.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 68 نقطة، بينما يأتي الشباب في المركز العاشر، برصيد 28 نقطة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

سبب صادم وراء استبعاد سيد نيمار من قائمة الزمالك أمام فيوتشر

موضوعات متعلقة

رونالدو يقود هجوم النصر أمام الطائي

إشبيلية يستعيد الانتصارات بالفوز على خيتافي

فيوتشر بالأحمر والزمالك بالأبيض في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

كلاسيكو ألمانيا| بوروسيا دورتموند يتقدم على بايرن ميونيخ بهدف في الشوط الأول

بايرن ليفركوزن يحافظ على صدارة الدوري الألماني بالفوز على هوفنهايم 2-1

أوساسونا يفوز على ألميريا 3-0 في الدوري الإسباني

توتنهام يقلب الطاولة على لوتون تاون بالفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي

تشيلسي يقع في فخ التعادل أمام ضيفه بيرنلي بالدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

أيمن عطالله يطالب مجلس المحامين بموقف حاسم من إهانة كارنيه النقابة

شبورة على بعض الطرق غدًا.. احذر عند القيادة في هذه المناطق

رئيس جامعة الأزهر يدعو المسلمين لاغتنام فضل العشر الآواخر من رمضان

وفاة والد طارق السيد نجم الزمالك السابق

قناته تعرضت للتهديد.. تفاصيل جديدة بشأن طعن مذيع إيراني في بريطانيا

الدكتور .. أسرة بثينة ضحية الميكروباص الناجية بالشروق تفجر مفاجأة مثيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير .. أطعمة منتشرة في رمضان تدمر خصوبة الرجال

طريقة عمل الغريبة زي المحلات

مسلسل المداح 4 الحلقة 21 .. حمادة هلال ينتصر على الجنية مليكة

حقيبة هيفاء وهبي في أحدث ظهور تثير ضجة| سعرها خرافي

فيديو

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

هربا من الشرطة.. التحقيق مع إحسان الترك بسبب سقوط شخص من بلكونة منزله

رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمودة أخرجت طاقتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ