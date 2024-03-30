تشكيل ديربي الهلال والشباب الرسمي في دوري روشن السعودي

كشف البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، عن التشكيل الأساسي لمواجهة الشباب، اليوم السبت، في إطار الجولة رقم 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويغيب عن صفوف الهلال، اليوم، العديد من اللاعبين المؤثرين، أبرزهم سعود عبد الحميد بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وأيضًا وفاة والده، وناصر الدوسري وعبد الإله المالكي، بعد إصابتهما مع المنتخب السعودي.

وسيدخل الزعيم المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: البريك - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيز - سيرجي سافيتش – مالكوم.

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو - سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش.

بينما جاء تشكيل الشباب، الذي أعلنه المدير الفني البرتغالي، فيتور بيريرا، كالآتي:

حارس المرمى: محمد العبسي.

خط الدفاع: حمد اليامي - حسين الصبياني - إياجو سانتوس - رومان سايس.

خط الوسط: جوستافو كويلار – نادر الشراري - راكيتيتش – مصعب الجوير.

خط الهجوم: حبيب ديالو - كارلوس جونيور.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 68 نقطة، بينما يأتي الشباب في المركز العاشر، برصيد 28 نقطة.