أمير مرتضى: هذا الشخص يتم تحضيره لتولي منصب كبير بالزمالك

قال أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، إن رجل الأعمال ممدوح عباس يحارب والده مرتضى منصور.

وأضاف أمير مرتضى خلال حواره مع برنامج “أسرار” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر، على قناة “النهار” ، أن ممدوح عباس يحب الزمالك ولكن بطريقته والفترة التي تولى فيها رئاسة النادى كانت تسمى العشرية السوداء.

أيمن عباس

وتابع أمير مرتضى قائلا:" الزمالك فى عهد ممدوح عباس كان هيهبط للدرجة الثانية".

وأكد أمير مرتضى أنه يكن كل الأحترام لأيمن ممدوح عباس، نجل رئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس.

وأوضح المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك أنه يتم منذ فترة تحضير إيمن ممدوح عباس ليصبح رئيس نادي الزمالك المقبل أو يتولى منصب كبير داخل النادى.