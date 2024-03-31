شريف مدكور: التنمر سبب إصابتي بالسرطان.. فيديو

تحدث الإعلامي شريف مدكور، عن إصابته بمرض السرطان، قائلا: "عانيت من التنمر لدرجة أن أحد أسباب إصابتي بالسرطان هو التنمر".

وأضاف الإعلامي شريف مدكور، خلال استضافته ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: " أنا في صراع مع المجتمع يا أنا يا أنتم، هنحترم بعض يعني هنحترم بعض وكل واحد حر في ذاته ونفسه.. ومش بمشي مع أهلي عشان ميسمعوش الشتيمة".

وأشار: "وقوفى قدام الكاميرا كان تحول كبير في حياتى وكنت خايف"، موضحا أنه يعتبر نفسه صاحب فضل على نفسه، ويحرص على الاستمتاع بحياته والتواصل مع أصدقائه وعائلته.