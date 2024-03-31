مش بتاع فضايح... شوبير يكشف عن تعرض لاعب دولي لمشكلة بسبب المنشطات

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه بموقع فيسبوك، تفاصيل تعرض أحد اللاعبين الدوليين لأزمة بسبب المنشطات.

وقال شوبير: في عندنا لاعب مهم ودولي عنده مشكلة كبيرة في المنشطات، ومشكلة كبيرة جدا، وانا مش هقول إسمه بس يارب أتمنى يطلع منها على خير، ولكن أنا مش بتاع فضايح ومش هقول اسم اللاعب.

وفي سياق آخر، كان قد علق الإعلامي أحمد شوبير على إعلان بن شيخة مدرب سيمبا التحدي قبل مباراة القاهرة عبر برنامجه المذاع ملعب اون تايم.

وقال شوبير: "أنا بحذر أهو سيمبا فريق محترم وصعب ومتعرفش ممكن يحصل ايه في ستاد القاهرة".