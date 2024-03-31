عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجمعية العامة تستنكر استهداف دورية لليونيفيل|غير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي

لبنان
لبنان

 

اكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ان استهداف دورية لليونيفيل غير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وسبق أمس أن أعلنت الأمم المتحدة، إصابة ثلاثة من مراقبيها العسكريين ومترجم بانفجار بالقرب منهم خلال دورية على طول الخط الأزرق في جنوب لبنان.

ويقوم جنود حفظ السلام التابعون لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) بدوريات على ما يسمى الخط الأزرق، وهي الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة في عام 2000 عندما انسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

وتدعم هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة مهمة حفظ السلام.


قال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي إن "ثلاثة مراقبين عسكريين تابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ومترجما لبنانيا أصيبوا بجروح أثناء قيامهم بدورية راجلة على طول الخط الأزرق".

وأضاف "تم الآن إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي"، مشيرا إلى أن "اليونيفيل تحقق في أصل الانفجار".

ويجري قصف متبادل بشكل شبه يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله اللبناني، والجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر.

وتشن إسرائيل منذ أسابيع غارات جوية أكثر عمقا داخل الأراضي اللبنانية تستهدف مواقع لحزب الله، ما يزيد المخاوف من اندلاع حرب مفتوحة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد إجازة عيد الفطر 2024| بالتواريخ والأيام.. وعطلات أبريل

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة

بعد كشف شوبير فضيحة لاعب دولي.. الدرديري يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

أقل من 95 جنيها|تراجع جديد في أسعار الدواجن.. والبيض مفاجأة غير متوقعة

اللاعب يقترب بقوة.. صفقة نارية على رادار الأهلي

تناولت الحبوب .. ننشر نص شهادة والد رحاب ضحية البراجيل فى التحقيقات|انفراد

ترشيحاتنا

معجزة نادرة الحدوث .. جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن اللاعب احمد رفعت

استشهاد منفذ عملية الطعن في بئر السبع المحتلة

الجمعية العامة تستنكر استهداف دورية لليونيفيل|غير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي

ما هو أجر إحياء ليلة القدر.. وكيف أكون مستجابا للدعاء فيها؟ الإفتاء توضح

إصابة شخص في عملية طعن بمحطة حافلات بئر السبع

أهم الأخبار: مفاجأة لأصحاب المعاشات قبل العيد.. شاب يستدرج طالبا ويجرده من ملابسه.. تصالح فتيات مشاجرة ستاربكس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفل كثير البكاء.. الأعراض والأسباب والعلاج وطرق التعامل معه

مفاجأة للمواطن.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق بعد مبادرة الحكومة

الطفل الشكاي.. الأعراض والأسباب والعلاج ونصائح للتعامل معه

موعد إجازة عيد الفطر 2024| بالتواريخ والأيام.. وعطلات أبريل

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ