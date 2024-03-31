بفستان بسيط.. هند صبري تستعرض جمالها |شاهد

نشرت الفنانة هند صبري، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة ولافتة.

وأطلت هند صبري، مرتدية فستان طويل وأنيق من الدانتيل باللون البيج ذا تصميم بسيط وناعم يكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هند صبري، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هند صبري، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هند صبري