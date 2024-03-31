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رئيس التحرير
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ديني

بمناسبة عيد الفطر المبارك

بيت الزكاة والصدقات يصرف 500 جنيه بالإضافة إلى الإعانة الشهرية للمستحقين غدًا

بيت الزكاة والصدقات
بيت الزكاة والصدقات

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء بصرف 500 جنيه إضافية مع الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري لشهر أبريل، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك 1445هـ، أعاده الله على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

«بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيهًا بالإضافة إلى الإعانة الشهرية غدًا

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الأحد الموافق 31 من مارس 2024م، بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر أبريل 2024م غدًا الإثنين من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، متضمنة منحة عيد الفطر المبارك، لإدخال السرور عليهم ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة والغلاء.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانة الشهرية للمستحقين يندرج تحت برنامج (سند) الذي يعتبر أحد أهم البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها. 

«بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من المسح الشامل لقرية «قلبشو» بمحافظة الدقهلية

«بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من المسح الشامل لقرية «قلبشو» بمحافظة الدقهلية

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، انتهاء المسح الشامل لقرية «قلبشو» مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية؛ وذلك في إطار الخطة التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» خلال شهر مارس 2024م.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان صحفي أمس السبت الموافق 30 من مارس 2024م، أن فريقًا من باحثي «بيت الزكاة والصدقات» ومسؤولي فرع البيت بالمنصورة كشف أن المستوى المعيشي لأهالي قرية قلبشو، الواقعة على ساحل البحر المتوسط، البالغ تعدد سكانها 9000 نسمة، متدنٍ، وأغلب بيوت القرية مبنية من طابق واحد من الطوب الحجري ومسقوفة بالخشب.

وأشار فريق البحث إلى أن هناك 458 حالة من الأسر الأولى بالرعاية بالقرية في احتياج لتطبيق برامج الإعانات الشهرية والغارمين وستر وغطاء وصحة.. لتصبح قادرة على مواجهة الفقر وسد الاحتياجات الأساسية للأُسَر.

يستهدف «بيت الزكاة والصدقات» إجراء مسح شامل للقرى الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية، لحصر الاحتياجات الخاصة بأهالي القرية لتوفير الخدمات المطلوبة، عن طريق تنفيذ برامج ستر وغطاء، والدعم النقدي، وكفالة اليتيم، بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية والعلاجية وتيسير الزواج للفتيات اليتيمات.

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