لإنتاج مواد علمية وتعليمية.. افتتاح ستوديو معهد التخطيط القومي

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ستوديو معهد التخطيط القومي، وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة المعهد بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد وأعضاء مجلس الإدارة.

وأعربت وزيرة التخطيط عن سعادتها بهذا التوجه الرائد من معهد التخطيط القومي في إنشاء هذا الاستوديو الذي يُعد إضافة قيمة تعزز الريادة الإعلامية للمعهد.

في سياق متصل أشار أشرف العربي الى أن الاستوديو تم تجهيزه على مستوى فني متطور وتم تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات التقنية ليكون نواةً لإنتاج مواد علمية وتعليمية، وأفلام وثائقية خاصة بالمعهد.

ولفت العربي إلى أن تأسيس الاستوديو تم تمويله من خلال تبرع البنك الأهلي المصري وتم تنفيذه تحت إشراف خبراء من مدينة الإنتاج الإعلامي.

ووجه الدكتور أشرف العربي الشكر والتقدير لكل من هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب و عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب على كامل دعمهم.