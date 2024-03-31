عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لإنتاج مواد علمية وتعليمية.. افتتاح ستوديو معهد التخطيط القومي

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ستوديو معهد التخطيط القومي، وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة المعهد بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد وأعضاء مجلس الإدارة.

وأعربت وزيرة التخطيط عن سعادتها بهذا التوجه الرائد من معهد التخطيط القومي في إنشاء هذا الاستوديو الذي يُعد إضافة قيمة تعزز الريادة الإعلامية للمعهد.

في سياق متصل أشار أشرف العربي الى أن الاستوديو تم تجهيزه على مستوى فني متطور وتم تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات التقنية ليكون نواةً لإنتاج مواد علمية وتعليمية، وأفلام وثائقية خاصة بالمعهد.

ولفت العربي إلى أن تأسيس الاستوديو تم تمويله من خلال تبرع البنك الأهلي المصري وتم تنفيذه تحت إشراف خبراء من مدينة الإنتاج الإعلامي.

ووجه الدكتور أشرف العربي الشكر والتقدير لكل من هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب و عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب على كامل دعمهم.

وزيرة التخطيط التخطيط القومي البنك الأهلى المصرى مدينة الانتاج الإعلامي استوديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن عينة منشطات رمضان صبحي

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

المياه دخلت المنازل.. انهيار جسر ترعة الإسماعيلية بعين غصين

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 ؟ تفاصيل عطلة الموظفين

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة

ترشيحاتنا

توطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا.. كيف أحدث الرئيس السيسي طفرة في هذا القطاع؟

ضجة في أمريكا.. نائب بالكونجرس يلمح إلى إسقاط قنبلة ذرية على غزة

الإمارات تنفذ الإسقاط الـ20 للمساعدات الإنسانية على غزة

مسيرة رئيس وإنجازات وطن .. السيسي يقود مصر في الجمهورية الجديدة

وزيرة التضامن: فتح حساب استثنائي فرعي دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة

مصطفى مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والإسكان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يستفيد المستهلك؟.. شعبة السيارات بالغرف التجارية: منافسة قوية على تنفيذ تخفيضات وعروض

بالشورت الفوشيا .. غادة عبدالرازق تثير الجدل في السوشيال ميديا بأحدث إطلالاتها|شاهد

باسل خياط وكارمن بصيبص ينتهيان من تصوير «نظرة حب»

مبلغ خرافي.. ساعة محمد حماقي تثير ضجة بالسوشيال ميديا

فيديو

دينا الشربيني تعيش أجواء شهر رمضان مع حلا وهنا شيحة.. صور

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ