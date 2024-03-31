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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

متى ترفع الأجهزة عن المريض الميت إكلينيكيا؟.. علي جمعة يحسم الجدل

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الموت الاكلينيكي وضعت له الجامعات العالمية علامات، يمكن من خلالها أن يحكم الطبيب أن هذا الجثمان في حالة موت يقتضي معه الذهاب إلي القبر.

متى ترفع الأجهزة عن المريض الميت إكلينيكيا؟

وأوضح أن الجامعات العالمية الكبيرة وضعت معيارًا اشتمل في البداية 18 علامة لو حصلت يبقي الشخص ده في حالة موت سريري، لافتا إلى أنه أصبح هناك حالتين، حالة مما اتفق عليه الناس فيه موت وحالة تانية لم يحدث إطلاقا أن هذه النوع من أنواع العلامات تم ثم رجع إلى الحياة الدنيا وهذا موت جذع الدماغ أو الموت الإكلينيكي، وهناك 26 علامة أنه هذا الشخص قد مات إكلينيكي، وتأتي هنا قضية الأجهزة. 

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على مدار شهر رمضان 2024، اليوم الأحد: "الموضوع مرتبط بتحكم الأجهزة سواء التنفس أو حركة الدورة الدموية من خلال الأجهزة الطبية ولو رفعت الأجهزة مات، الفتوي المستقرة في هذا من دور الإفتاء العالمية أنه التداوي ليس واجبا وبالتالي يمكن رفع الأجهزة خاصة أنها تتكلف مبالغ مالية ضخمة يوميا، وبالتالي يجوز رفع الأجهزة عن الموت الاكلينيكي، ولا يجوز نقل الأعضاء بعد الموت إلا خلال ساعات معينة.

علي جمعة: يجوز نقل أعضاء من خنزير إلى إنسان في هذه الحالة

وأضاف علي جمعة: بالتالي الإجابة شبه المتفق عليه بأنه نعم يجوز هذا النقل، وهناك فكرة ترفض هذه العمليات بأن الإنسان يصبح قطع غيار ناخد منه قلبه وكليته والبنكرياس والعيون وباقي أعضائه، تحويل الإنسان الذي كرمه الله إلى قطع غيار رفضت عند الكثير من المفكرين،والآن لا يتعدوا 1 % وهذا الفكر موجود عند نسبة معينة ترفض هذه العمليات ولكن اللى استقرار الاختيار والمصلحة العامة في العالم وأكثر من 20 قانون في الدول الإسلامية هو الجواز".

برنامج "نور الدين"، خلال شهر رمضان للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، يظهر الأسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون أنفسهم فى حيرة، من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب، سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.

علي جمعة الموت الاكلينيكي متى يرفع الأجهزة عن المريض الميت إكلينكيا برنامج نور الدين شهر رمضان 2024

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