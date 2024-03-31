علي جمعة: يجوز نقل أعضاء من خنزير إلى إنسان في هذه الحالة

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، ومفتي الديار المصرية السابق، عن سؤال أحد الحضور حول أن “بعض الجراحين نجحوا في نقل قلب من الخنزير إلى جسم إنسان، وهذا جعل كثيرا من العلماء يحرمونه، فما الحكم الشرعي فيه، خاصة إذا كان الإنسان في حاجة إليه؟”.

علي جمعة: يجوز نقل أعضاء من خنزير إلى إنسان في حالة الضرورة

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع خلال شهر رمضان 2024، اليوم الأحد: "الخنزير عند الجماهير هو حيوان نجس ومحرم أكله، والإمام مالك يرى أن كل حى طاهر".

وأضاف: "إنقاذ حياة إنسان بجزء من حيوان حتى لو كان الخنزير، وتحسين صحته، وهذا لا بأس عليه، ففى هذا الأمر ليس فيه اعتداء على أحد، لكن الإنسان قارب على الهلاك يبقى بالنص القرآني يجوز هذا"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ".

برنامج “نور الدين”، الذى يعرض على مدار أيام شهر رمضان، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون أنفسهم في حيرة، من أمثلة: “فين ربنا؟ مش بنشوفه ليه؟”، وغيرها من الأمور التي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة، ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.