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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طفلة تسأل علي جمعة :«إزاى فيه ناس بتتنبأ بموت شخص في وقت معين»

صدى البلد

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة عن كيفية قيام بعض الأشخاص يتوقعوا مواقيت موت أحد، هل فعلا يعلمهم الله من علمه؟، وكيف نصل إلي هذه الدرجة؟.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم السبت: "لا يعلم الغيب إلا الله، وفى غيب لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، فالرب رب والعبد عبد، وهناك فارق بين المخلوق والخالق ".  


وأضاف: "لكن وعلمناه من لدونا علما، اللى بعض الناس قالوا شوفناه فى بعض الناس حوالينا، ده عبارة نوع من انواع الصفاء الذهني والشفافية،  يبقى شخص بسيط، وربنا فاتح عليه، وهذا مرحبا يهبه الله لبعض عباده بتنوير البصيرة، فالقلب يشوف الحق أين".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على القناة الأولى، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولون معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

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