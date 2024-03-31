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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل صلى النبي التراويح 20 ركعة؟.. علي جمعة يجيب

صلاة التراويح
صلاة التراويح

ورد إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، سؤال يقول (صلاة التراويح يصليها بعض الناس 8 ركعات، وآخرون 20 ركعة، فماذا كانت سنة النبى؟

وقال الدكتور علي جمعة، في فيديو له للإجابة على هذا السؤال، إن النبي لم يصلي أكثر من 11 ولم يصلي أكثر من 13 ركعة في التراويح لا في رمضان ولا غيره.

وأضاف علي جمعة، أن هذا ما فعل النبي، أما سنة النبي فتوجد في الحديث الشريف حين قال النبي (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور).

وتابع: لما سمع المسلمون هذا الحديث النبوي، حولوه إلى برنامج عملي، فسيدنا أبو بكر لم يجتمع الناس في عهده على التراويح، أما سيدنا عمر فجمع الناس لصلاة التراويح حين وجد انخفاض في همة المسلمين في العبادة.

وأشار إلى أن من صلى التراويح في رمضان 20 ركعة فمن الطبيعي أن يزيد ثوابه بزيادة هذه الركعات عن صلاتها ثمان ركعات.

وذكر أن هناك من يصلون التراويح 20 ركعة وهناك من يصلونها 36 ركعة، منوها أن الإكثار من العبادة ليس ببدعة، فالكسل أمر غير محمود، والنبي الكريم كان يستعيذ منه فيقول (اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل).

 

علي جمعة صلاة التراويح سنة النبي التراويح رمضان

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