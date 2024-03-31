القاهرة الإخبارية: الاحتلال يدمر عددا كبيرا من المنازل في الضفة الغربية.. فيديو

أكدت ولاء السلامين مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من مدينة رام الله الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت عددا كبيرا من المنازل في مدن الضفة الغربية واعتدت على الفلسطينيين.

وأضافت "السلامين"، في مداخلة عبر "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي حساني بشير: "الاعتقالات التي ينفذها الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 كبيرة جدا، نتحدث عن أكثر من 7800 فلسطينيا من الضفة الغربية على الأقل".

وتابعت: "يوم أمس، اعتقلت قوات الاحتلال 25 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بالإضافة إلى تخريب المنازل وتدميرها والعبث بالمحتويات المنزلية والضرب المبرح الذي يتعرض له المعتقلون طوال فترة اعتقالهم ونقلهم من منازلهم إلى سجون الاحتلال والاعتداء بالضرب على ذويهم داخل المنازل أمام الأطفال والنساء والكبار في السن، بالإضافة إلى سرقة المصوغات الذهبية التي تحويها المنازل الفلسطينية".