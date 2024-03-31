ماذا يفعل نتنياهو قبل العملية الجراحية المقررة الليلة؟

قال مسؤول في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن بنيامين نتنياهو يشعر بأنه بخير ويواصل العمل كالمعتاد قبل العملية الجراحية الليلة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، ستجرى عملية الفتق لنتنياهو الليلة في تمام الساعة التاسعة مساء، بمستشفى جامعة هداسا – عين كارم.

وأوضح المسؤول أن نتنياهو يشعر بأنه بخير ويلتزم بجدول أعماله المخطط له، بما في ذلك اجتماع مجلس الوزراء الحربي، قبل العملية.

وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيخضع لعملية جراحية لإزالة فتق، الليلة بعد اجتماع مجلس الوزراء الحربي.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أوضح المكتب أن نتنياهو سيكون تحت التخدير الكامل خلال العملية.

وتم اكتشاف الفتق أثناء الفحص الدوري الليلة الماضية.

وسيتولى وزير العدل ياريف ليفين، وهو نائب رئيس الوزراء، مهام نتنياهو بشكل مؤقت.