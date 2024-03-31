وزير الشباب يُكرم لاعبي منتخب مصر للقوة البدنية بعد التتويج بكأس العالم

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على تكريم أبطال منتخب مصر للقوة البدنية بعد تتويجهم ببطولة كأس العالم التي أستضافتها مصر بشرم الشيخ للعام الثاني على التوالي بعد حصد لقب بطولة العام الماضي بالغردقة.



أكد الدكتور أشرف صبحي، بأن وزارة الشباب والرياضة تقف خلف كل الاتحادات الرياضة، من أجل توسيع قاعدة المنافسة الرياضة، واستضافة مزيد من البطولات العربية والافريقية والعالمية، مشيرًا إلى أن مصر استعادت ريادتها مرة أخرى عربيا وإفريقيا ودوليا على المستوى الرياضي.



وأوضح صبحي أن وزارة الشباب والرياضة ماضية في توجيه شتى الدعم والرعاية للرياضات الفردية والجماعية من خلال توفير برامج رعاية ودعم بشكل مباشر وغير مباشر من خلال القطاع الخاص، خاصة التي تمتلك منها مصر رصيداً من الأبطال القادرين على المنافسة وتحقيق مراكز وميداليات عالمية وأوليمبية، ووضع أبطالنا في تلك اللعبات في المكانة التي يستحقونها من الناحية الشعبية والجماهيرية، وأصبحت جماهير الرياضة المصرية تتابع منافساتهم العالمية والاوليمبية.



وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.



ووجه الوزير القيادات المعنية بالوزارة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للقوة، لنشر وتوسيع قاعدة المشاركة للعبة في الأندية ومراكز الشباب، والعمل علي تذليل كل العقبات، وأثر ذلك في الوصول إلى قمة الأداء والإنجاز الذي يضاف إلى الرياضة المصرية.



من جانبه، توجه اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة، بالشكر والتقدير والامتنان لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي دعمه المستمر للعبة والعمل علي توسيع نطاقها في مختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية.



كما قام رئيس الاتحاد المصري للقوة بتسليم خطاب شكر من الاتحاد الدولي للعبة لوزير الشباب والرياضة علي جهود الدولة المصرية في استضافة كأس العالم للقوة البدنية بشرم الشيخ، وإشادة الجميع بتنظيم البطولة.



وفي ختام اللقاء، كرمَ وزير الشباب ورياضة ، اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة بجانب الجهاز الفني للمنتخب المصري وهم، عادل العسال ومحمد سعيد يوسف ، وخالد حسين، وتكريم أبطال منتخب مصر للرجال: توماس هاني وأحمد محمد سعيد ومحمد نشأت وعمر أشرف وحامد مصطفي خلاف، ولاعبات منتخب مصر أماني أحمد وريم جمال وفاطمة حسام الدين ومنه الله عبدالرؤوف وجيهان محمد وخلود إبراهيم.



حضر اللقاء والتكريم الدكتور أشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة، الدكتور محمد الدمياطي مدير عام الإدارة العامة للحافز والتكريم، واللواء محمد بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة، ولفيف من قيادات الاتحاد والوزارة.



يذكر أن مصر احتلت صدارة ترتيب جدول الميداليات يليها روسيا ثم إيطاليا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، حيث نجح المنتخب في التتويج بـ235 ميدالية متنوعة بواقع 78 ذهبية و80 فضية و77 برونزية، في 115 مسابقة لجميع الفئات العمرية وجميع الأوزان، كما نجح الفراعنة في تحطيم 28 رقمًا قياسيًا عالميًا.

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