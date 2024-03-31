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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال علام: بيريرا أضاف للتحكيم المصرى ولا توجد مجاملة فى تعيين الحكام

صدى البلد

كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم ان البرتغالى بيريرا رئيس لجنة الحكام أضاف للتحكيم المصرى حاليا وسوف نشاهد حكام جدد فى الدورى الممتاز الفترة المقبلة.

‏‎وأوضح جمال علام خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر  عبر  إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا" لا توجد مجاملات فى تعيين الحكام فى المباريات وهذا الأمر لم يحدث فى وجودى".

 

‏‎وكشف جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم أن البرازيلى ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي مرشح لتدريب منتخب مواليد 2005 عقب الانتهاء من الأولمبياد المقبلة.

‏‎وأوضح جمال علام فاروق خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر ، " هناك بعض المدربين المحليين سوف يخضعون لفترة معايشة خارجية على رأسهم محمد شوقى وسيد معوض وسيتم ترشيحهم من قبل المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم ".

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