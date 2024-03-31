العتاولة الحلقة 21 .. أحمد السقا يحصل على براءة زينة من صديق عيسي الوزان

شهدت أحداث الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل العتاولة الكثير من الأحداث السريعة والمثيرة بين السقا والذي يجسد شخصية نصار فتيحة وعيسى الوزان والذى يجسد شخصيته باسم سمرة.



بدأت الحلقة بقيام زينة بالذهاب إلى والدتها لرؤيتها لكي تطمئن عليها والحديث منها ليجدها (بُني) وهو الدراع اليمن لعيسى الوزان ويرفض (بُني) اخبار عيسي بمكان حنة أو (زينة) ويذهب لنصار لؤكد له أن زينة بريئة من قتل زوج والدتها وان الذى قتله هو عيسى الوزان.



شهدت الحلقة أيضا قيام نصار فتيحة بزيارة ابنه مالك الذى تعرض لحادث سير فى الحلقة قبل الماضية وذهب بعدها لعمه خميس ( صلاح عبدالله).



اختتمت الحلقة بمواجهة بين نصار وعيسي الوزان بعد فقدان عيسي لبضاعته فى وسط البحر وأكد عيسى أن ما حدث لبضاعته بفعل فاعل وسط فرحة كبيرة من نصار.



حقق المسلسل أرقاما قوية على موقع التيك توك وصلت إلي 515 مليون مشاهدة، وذلك بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يوما في شهر رمضان.

وطرحت بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنها الأغنية الدعائية للمسلسل والذي غناها ابطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وأيضا أغنية "قنبلة الجيل" والذي قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء أحدي الحلقات.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.