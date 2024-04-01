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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أكواب ووسائد.. نهب طائرة الرئيس الأمريكي.. فيديوجراف

صدى البلد

أثارت فضيحة نهب مقتنيات غرفة الصحفيين على متن طائرة الرئيس الأمريكي ضجة في واشنطن وموجة واسعة من الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي .

نهب طائرة الرئيس الامريكي 

قام عشرات الصحافيين الذين يرافقون عادة الرئيس الأميركي جو بايدن وغيره من الرؤساء السابقين في رحلاته الخارجية "بحشو حقائبهم بهدوء قبل النزول من الطائرة بكل شيء وقعت عليه أعينهم، من الأكواب المخصصة لشرب الويسكي والمزينة بالنقوش إلى كؤوس النبيذ وأي شيء تقريبا يحمل شارة طائرة "إير فورس وان".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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