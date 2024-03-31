لاعب غير معروف يتخطى رونالدو وميسي.. من هو أغني لاعب في العالم؟|فيديوجراف

أغنى لاعب كرة قدم؟ .. سؤال دائماً ما يُطرح على الساحة من قبل متابعين ورواد جمهور الساحرة المستديرة، فقد كشف تقرير جديد قائمة بأغنى 20 لاعبًا في العالم.

وفي الفيديو التالي نكشف عن حجم ثروات لأعبي كرة القدم، وعن أغني اللاعبين حول العالم، وكانت المفاجأة أنه يوجد لاعب غير معروف يتخطى رونالدو وميسي، وعن مقدار ثروة اللاعب محمد صلاح، نجم نادي "ليفربول"، وعن أين يأتي وسط اللاعبين العرب والأفارقة.

فقد احتل ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، ساحة كرة القدم في أوروبا لأكثر من عشر سنوات، حيث تم توظيفهما من قبل اثنين من القوى الأوروبية الكبرى، وهما باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، على الترتيب، لذا ليس غريبًا، أن كلا اللاعبين يصنفان من بين الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم.

يُعتبر كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، من أشهر وأعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ؛ ولكن رغم نجاحهما الكبير في الملعب؛ فإنهما لا يملكان ثروات تجعلهما في المرتبتين الأولى والثانية ضمن قائمة أغنى خمسة لاعبين في العالم.

ونكشف في الفيديو التالي، عن حجم ثروات لاعبي كرة القدم، وعن أغني اللاعبين حول العالم، وكانت المفاجأة أنه يوجد لاعب غير معروف يتخطى رونالدو وميسي، وعن مقدار ثروة اللاعب محمد صلاح، نجم نادي "ليفربول"، وعن أين يأتي وسط اللاعبين العرب والأفارقة.